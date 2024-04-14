تأهل ثلاثي وادي دجلة لنصف نهائي بطولة بلاك بول للإسكواش

ياسر رشاد - القاهرة - تأهل 3 لاعبين من أندية وادى دجلة، للدور نصف النهائي لبطولة "بلاك بول المفتوحة للإسكواش"-إحدى البطولات الذهبية- ليقترب النادي من تحقيق اللقب، والحفاظ على ريادته للعبة الإسكواش محليًا وعالميًا.



حجز بطل العالم وأندية وادى دجلة، علي فرج، أول بطاقة صعود للدور نصف النهائي لبطولة بلاك بول، وذلك بعد تغلبه على ميغيل رودريجيز بنتيجة (3-1) بواقع نقاط (11-7) (9-11) (11-9) (11-6)، وصعد الدجلاوي مازن هشام بعد فوزه على يوسف إبراهيم بنتيجة (3-2) بواقع نقاط (6-11) (11-9) (11-7) (1-11) (11-8).

وفي منافسات السيدات، استطاعت لاعبة وادى دجلة نور الطيب التأهل للنصف النهائي لبطولة بلاك بول للإسكواش بعد تغلبها على سلمى هاني بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (11-9) (11-7) (11-6).

وتعد بطولة " Black Ball Open " للإسكواش، إحدى البطولات الذهبية في لعبة الإسكواش، وتقام البطولة خلال الفترة من 11 حتى 16 أبريل الجاري، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 108.5 ألف دولار.