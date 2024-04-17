تقييم الأفضل والأسوأ في مباراة الهلال ضد العين بـ دري أبطال آسيا

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، هزيمة ثقيلة أمام مضيفه العين الإماراتي، بأربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وأحرز رباعية العين الإماراتي، سفيان رحيمي “3 أهداف”، في الدقيقة 6 و26 و38، وكاكو في الدقيقة 56، فيما سجل هدفي الهلال، مالكوم في الدقيقة 49 وسالم الدوسري في الدقيقة 78.

وحل الهلال السعودي ضيفًا على نظيره العين، على أرضية ملعب استاد هزاع بن زايد، في ذهاب الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

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وحصل سفيان رحيمي لاعب العين الإماراتي على أعلى تقييم في المباراة بدرجة 10، بعد أن سجل الهاتريك في شباك الهلال.

فيما حصل سالم الدوسري لاعب الهلال، على التقييم الأقل بدرجة 8، بينما كان الأقل تقييمًا في اللقاء، ياسر الشهراني نجم الزعيم السعودي بدرجة 5,5.

ومن المقرر أن يواجه الهلال نظيره العين، في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، يوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل الجاري، على أرضية ملعب استاد المملكة أرينا في الرياض.

وتبدأ أحداث المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.