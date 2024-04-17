رودريجو يفتتح التسجيل في قمة السيتي وريال مدريد في دوري الأبطال.. فيديو

افتتح التسجيل البرازيلي رودريجو، لفريقه ريال مدريد، أمام نظيره مانشستر سيتي، ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل رودريجو الهدف الأول لـ ريال مدريد في الدقيقة 12، عن طريق عرضية من فينيسيوس جونيور، استلمها الأول وسددها في شباك إيدرسون.

وكانت قد انتهت مباراة الذهاب في ملعب سنتياجو بيرنابيو بنتيجة 3-3.

ويفتقد النادي الإسباني، خدمات مدافعه الفرنسي تشواميني والذي يغيب بداعي الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

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وجاءت تشكيلة الريال كالتالي:

حراسة المرمى: أندري لونين.

خط الدفاع: ميندي، ناتشو، روديجر، وكارفاخال.

خط الوسط: كروس، كامافينجا، فالفيردي، وبيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو جويس، وفينيسيوس جونيور.

تشكيل مانشستر سيتي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ووكر، دياز، أكانجي، وجفارديول.

خط الوسط: رودري، دي بروين، وفودين.

خط الهجوم: برناردو سيلفا، جيريليش، وهالاند.