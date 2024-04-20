بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يسقط بثلاثية أمام رين

ياسر رشاد - القاهرة - تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي نانت، خسارة كبيرة أمام نظيره رين بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن منافسات الدوري الفرنسي لهذا الموسم 2023/2024.

وحسم التعادل السلبي الشوط الأول بين نانت ورين، حيث سيطر رين عليه بشكل نسبي، بعدما وصلت نسبة الاستحواذ لـ 60% لصالحه.

لكن في الشوط الثاني نجح أرناود كاليموندو مونيجا في تسجيل الهدف الأول لصالح فريق رين في الدقيقة 66، بعد تمريرة زميله جويلا دوي.

فيما استطاع بوريجايد تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 77، من علامة الجزاء، لتصبح النتيجة 2/0.

وفشل مصطفى محمد في تسجيل الهدف الأول لنانت، لكن تميز حارس رين مانداندا، حرم الدولي المصري من تسجيل هدف مؤكد من رأسية داخل منطقة الـ 18.

بينما جاء الهدف الثالث لـ رين من خلال اللاعب جويري في الدقيقة 90، بعد الاستفادة من تمريرة ديزيري دوي الحاسمة.

ورفع رين رصيده للنقطة 42 في المركز السابع بترتيب الدوري الفرنسي بعد الفوز اليوم، فيما تجمد رصيد نانت عند النقطة 31 في المركز الرابع عشر.