مؤمن زكريا بمران سموحة قبل مواجهة البلدية

ياسر رشاد - القاهرة - تابع الكابتن مؤمن زكريا نجم النادى الاهلى والادارى بالجهاز الفنى للفريق الاول لكرة القدم بنادى سموحة مران الفريق اليوم والذى تسبب فى حالة من السعادة بين اللاعبين الذين يعتبرونه رمز من رموز الكرة المصرية

وكان لوجود الكابتن مؤمن زكريا اليوم بالتمرين دور بالغ الاثر فى تخفيف حدة التوتر التى تسيطر على الكابتن أحمد سامى قبل مواجهة بلدية المحلة المقرر أقامتها يوم الثلاثاء المقبل الموافق ٢٤ ابريل الجارى فى تمام الساعة الرابعة عصرا بستاد الاسكندرية حيث كان سامى فى غاية التوتر من بعض اللاعبين الذين أندهشوا من تصاعد عصبيته خلال الفترة الاخيرة

يذكر أن الكابتن مؤمن زكريا أنضم للجهاز الفنى لفريق سموحة فى يناير ٢٠٢٣ وسط موجة ترحيب من اللاعبين وأعضاء النادى