خالد بيبو: حضرت أغرب اجتماع في تاريخي قبل لقاء مازيمبي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد خالد بيبو ، مدير الكرة بالنادي الأهلي ، أن مواجهة الذهاب ضد مازيمبي الكونغولي التي انتهت بالتعادل بدون أهداف في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا كانت صعبة للغاية.

وأوضح بيبو في تصريحات صحفية عقب اللقاء أن هناك صعوبات عديدة واجهت الفريق قبل لقاء مازيمبي مؤكداً أن الفريق بذل قصارى جهده لتحقيق نتيجة إيجابية.

وأضاف:" لأول مرة منذ أن لعبت كرة القدم أشاهد اجتماع فني لمباراة يستمر ساعتين ونصف وهو أغرب اجتماع حضرته في تاريخي، الأمور كانت صعبة هنا وننتظر الحسم في مباراة الإياب يوم الجمعة المقبل".

وأشار إلى أن نتيجة التعادل مرضية للأهلي مؤكداً أن الفريق يملك لاعبين أصحاب خبرات وخاضوا العديد من المباريات الصعبة ويتعاملون مع مثل هذه المواقف.

وأتم قائلاً:" الأهلي لم يصعد بعد ، هناك مباراة ثانية مهمة في القاهرة لحسم التأهل للنهائي وننتظر دعم جماهيرنا في مباراة الإياب".