رسميا.. الأهلي يعلن تفاصيل إصابة كوكا وأكرم توفيق

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف النادي الأهلي رسميا عن طبيعة الإصابة التي تعرض إليها الثنائي أكرم توفيق وأحمد نبيل كوكا، خلال مباراة مازيمبي الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد تعادل أمام نظيره مازيمبي بدون أهداف، في اللقاء الذي أقيمت بينهما عصر اليوم السبت، في ذهاب دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، إن "كوكا" اشتكى من ‏كدمة أسفل الركبة، وأن أكرم توفيق تعرض لكدمة في الوجه وجرح بسيط في الحاجب خلال ‏مشاركتهما في مباراة مازيمبي.‏

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مواجهة الإياب أمام مازيمبي، مساء الجمعة المقبل، لحجز بطاقة التأهل إلى ‏نهائي البطولة.‏

وفي السياق، يسعى الأهلي حامل لقب آخر نسخة من بطولة دوري أبطال إفريقيا للفوز باللقب رقم 12 في تاريخه، بعدما حقق لقب النسخة الماضية على حساب الوداد المغربي.