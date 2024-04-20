صداع الهلال المزمن على رادار فلامينغو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكرت تقارير صحفية برازيلية أن نادي فلامينغو مهتم بالتعاقد مع محترف نادي الهلال ماتيوس بيريرا بصورة نهائية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد نهاية فترة إعارته مع كروزيرو.

وأكد موقع «zeiro» أن فلامينغو يراقب نتائج المفاوضات بين كروزيرو والهلال بخصوص ضم اللاعب نهائيا، ويستعد لتقديم عرض رسمي إلى النادي السعودي في أسرع وقت ممكن.

وشهدت الفترة الماضية مفاوضات مكثفة بين كروزيرو وأزرق العاصمة، حيث يريد النادي البرازيلي الظفر بخدمات ماتيوس بيريرا الذي أكد في تصريحات صحفية سابقة رغبته في الاستمرار مع ناديه البرازيلي الحالي.

وأشارت مصادر متنوعة إلى أن الهلال يريد الحصول على مبلغ 12 مليون يورو للموافقة على بيع عقد ماتيوس بيريرا نهائيا، علما بأن نادي بالميراس البرازيلي يريد أيضا التعاقد مع اللاعب صاحب الـ27 عاما.

ومنذ انضمامه إلى صفوف كروزيرو ظهر اللاعب بصورة جيدة، وشارك في 31 مباراة عبر كل المسابقات، وأحرز 3 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة، وتبلغ قيمته السوقية 5 ملايين يورو، استنادا إلى بيانات موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.

انضم ماتيوس بيريرا إلى صفوف الهلال في يوليو 2021 قادما من صفوف وست بروميتش ألبيون الإنجليزي لمدة 5 سنوات، في واحدة من أغلى الصفقات بتاريخ الدوري السعودي آنذاك، حيث قدرت قيمتها بـ91 مليون ريال، حسب تقارير إعلامية متنوعة.

وخلال مسيرته مع النادي العاصمي خاض اللاعب 42 مباراة عبر كل البطولات، وهز الشباك 3 مرات، وصنع 15 هدفا، وتوج بـ4 ألقاب، هي دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا وكأس السوبر السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

وتخللت تجربة لاعب الوسط البرازيلي برفقة نادي الهلال فترة إعارة إلى الوحدة الإماراتي، خلال النصف الثاني من الموسم الرياضي الماضي 2022-23، وبعدها خرج للإعارة مرة أخرى لمدة عام، وذلك إلى نادي كروزيرو البرازيلي..

ماتيوس بيريرا: