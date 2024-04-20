اتحاد الجولف فى مؤتمر التغذية الصحية والسليمة للرياضيين

ياسر رشاد - القاهرة - شهد مؤتمر الجمعية الطبية الدولية للرياضيين تحت عنوان "التغذية الصحية و السليمة للرياضيين" وبرعاية وزارة الشباب والرياضة حضور اتحاد الجولف.

وقام اتحاد الجولف بترشيح الدكتور ادهم حجازى اللاعب الدولى وطبيب التغذية للاتحاد والمدرب الحالى المسئول عن برنامج الاتحاد لنشر وتعليم رياضة الجولف للناشئين والبراعم بنادى سبورتنج بالإسكندرية لحضور المؤتمر.



جاء ترشيح الاتحاد للدكتور ادهم حجازى فى اطار سياسة الاتحاد باعداد جيل جديد من المدربين الشبان من خلال تأهيل وتطوير اللاعبين الدوليين من جميع الجوانب والذين اتجهوا للتدريب للاستفادة بمجهوادتهم مع المنتخبات الوطنية .

منتخب ناشئو الجولف يطير الى جنوب افريقيا السبت للمشاركة فى بطولة إفريقيا



وغادرت بعثة منتخب مصر للناشئين للجولف القاهرة مساء اليوم السبت متجهة الى جنوب افريقيا استعدادا للمشاركة فى بطولة إفريقيا للناشئين مرحلة 18 عاما.

يترأس البعثة عضو مجلس إدارة اتحاد الجولف ونائب رئيس الاتحاد الأفريقى للعبة غسان قبانى ومعه اللاعبون محمد ابو العلا ومحمد الديب ومحمد ربيع وعلى الدين سلامة.

ويؤدى الفريق مرانه الاخير بالقاهرة غدا قبل السفر ثم يتوجه الفريق الى مطار القاهرة فى السادسة مساء.

ويتدرب منتخبنا الواعد مرتين فى جنوب افريقيا قبل انطلاق المنافسات الرسمية للبطولة يوم 24 ابريل الجارى والتى تستمر على مدار اربعة ايام.

يشارك فى البطولة الأفريقية للناشئين 15 دولة هم مصر وتونس وكوت ديفوار وغانا وبتسوانا وكينيا وزامبيا وزيمبابوى واوغندا ومالاوى وموريشيوس وناميبيا و رينيون وتنزانيا بالإضافة إلى أصحاب الارض جنوب افريقيا.