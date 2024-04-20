بايرن ميونخ يقسو على يونيون برلين في الدوري الألماني

ياسر رشاد - القاهرة - حقق بايرن ميونخ فوزًا عريضًا على نظيره يونيون برلين بنتيجة 5/1، ضمن منافسات الدوري الألماني لهذا الموسم 2023/2024.

وكان البفاري قد خسر المنافسة على لقب الدوري الألماني للموسم الجاري، بعدما توج باير ليفركوزن بالبطولة بشكل رسمي خلال الأسبوع الماضي تحت قيادة المدرب الإسباني تشابي ألونسو.

جاءت خماسية العملاق الألماني عن طريق ليون جوريتسكا في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول، بينما ضاعف زميله هاري كين النتيجة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

فيما أحرز توماس مولر الهدف الثالث في الدقيقة 53 من عمر الشوط الثاني، بينما سجل ماتيس تيل الهدف الرابع في الدقيقة 61، وعاد مولر لتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 66 من عمر المباراة، وقلص يوربي فيرتيسين النتيجة ليونيون برلين في الدقيقة 90 من زمن اللقاء، لتنتهي المباراة بفوز بايرن ميونخ بنتيجة 5/1.

بهذا الفوز، يرفع بايرن ميونخ رصيده للنقطة 66 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الألماني، فيما يتجمد رصيد يونيون برلين عند النقطة 29 في المركز الرابع عشر.