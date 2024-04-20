طه طارق يتأهل لنهائي الدوري العالمي الكاراتيه

ياسر رشاد - القاهرة - نجح طه طارق لاعب منتخبنا الوطني الكاراتيه، في التأهل إلى نهائي منافسات وزن فوق 84 كجم ببطولة الدوري العالمي للكاراتيه "البريميرليج" والتي تستضيفها مصر على الصالة الرئيسية بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي في الفترة من 19 إلى 21 إبريل الجاري.

وكان طه طارق قد تصدر المجموعة الثامنة في دور المجموعات لمنافسات وزن +84 كجم ، عقب فوزه على بطلي إيطاليا وتركيا على الترتيب ، قبل أن يتغلب على مواطنه وزميله في منتخبنا الوطني للكاراتيه حازم محمد في منافسات دور الثمانية ، ليلتقي ببطل الجزائر في الدور نصف النهائي ويفوز عليه طه بنتيجة 3/10 ويتأهل للمباراة النهائية.

يذكر أن الثلاثي المصري يوسف بدوي وزن -84 كجم كوميتيه، وجنى علي وزن -50 كجم كوميتيه أنسات، وعبدالله ممدوح وزن -75 كجم كوميتيه، نجحوا في التأهل للمباراة النهائية لينافسوا على الميدالية الذهبية.

وعلى الميداليات البرونزية ينافس الثلاثي يوسف فرج وزن -75 كجم كوميتيه، وزياد علي وزن -60 كجم كوميتيه، وآية هشام أنسات كاتا، بعدما خسروا في نصف النهائي.

ومن المقرر أن تقام مباريات البرونزية، صباح غدًا الأحد، فيما تقام المباريات النهائية في اليوم ذاته مساءً.

وتعتبر بطولة الدوري العالمي هي إحدى المحطات المؤهلة لبطولة العالم القاهرة 2025، والتي يقوم الاتحاد الدولي بالدعاية لها بوضع شعار «الطريق الى القاهرة 2025» في جميع بطولات البريميرليج التي يتم تنظيمها على مدار عامين.

ويشارك في بطولة البريميرليج القاهرة 2024، نحو 385 لاعبًا ولاعبة ممثلين 59 دولة على مستوى العالم، ويشارك الكاراتيه المصري بعدد 26 لاعبا ولاعبة من أبطال منتخبنا الوطني.