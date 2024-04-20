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المقاولون 2005 يحقق الفوز الخامس على التوالي

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ياسر رشاد - القاهرة - نجح فريق المقاولون العرب مواليد 2005 في تحقيق الفوز الخامس على التوالي على فريق سيراميكا كليوباترا بثنائية مقابل هدف ، سجل ثنائية المباراة ادم محمد حسن ومهند محمد ، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملاعب المقاولون، ضمن منافسات بطولة دورى الجمهورية للموسم الرياضي 2023 /2024.

يقود الفريق المدير الفني الكابتن عبد العزيز مصطفي (زيزو) والكابتن محمد فوزي مدرب الفريق و الكابتن احمد صابر مدرب حراس المرمى والكابتن نادر نشأت مخطط أحمال و الكابتن هاني عدلي إداري الفريق والكابتن احمد هشام أخصائي إصابات الملاعب.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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