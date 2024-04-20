المقاولون 2005 يحقق الفوز الخامس على التوالي

ياسر رشاد - القاهرة - نجح فريق المقاولون العرب مواليد 2005 في تحقيق الفوز الخامس على التوالي على فريق سيراميكا كليوباترا بثنائية مقابل هدف ، سجل ثنائية المباراة ادم محمد حسن ومهند محمد ، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملاعب المقاولون، ضمن منافسات بطولة دورى الجمهورية للموسم الرياضي 2023 /2024.

يقود الفريق المدير الفني الكابتن عبد العزيز مصطفي (زيزو) والكابتن محمد فوزي مدرب الفريق و الكابتن احمد صابر مدرب حراس المرمى والكابتن نادر نشأت مخطط أحمال و الكابتن هاني عدلي إداري الفريق والكابتن احمد هشام أخصائي إصابات الملاعب.