ليفاندوفسكي يتحدى ريال مدريد قبل الكلاسيكو

رفع الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة راية التحدي، أمام فريق ريال مدريد، قبل الكلاسيكو، الذي سيقام بينهما غدًا الأحد في الدوري الإسباني.

ويحتضن ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل الملكي، مباراة ريال مدريد ضد برشلونة، ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإسباني.

وكان قد ودع فريق برشلونة دوري أبطال أوروبا من دور ربع النهائي على يد باريس سان جيرمان.

بينما تأهل ريال مدريد للدور نصف النهائي على حساب مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات لـ “La Liga World”:” العالم دائمًا ينتظر مباراة الكلاسيكو، فهي مباراة هامة للجميع ليس للاعبين فقط”.

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وتابع:” أتمنى أن يكون الأداء هجومي من أجل نيل إعجاب المشحعين، نحن جميعًا مستعدون للفوز في المباراة”.

وواصل:” مازلنا نقاتل، مازلنا نحاول إصلاح بعض المشكلات، تخطينا الكثير من العقبات،ونحاول الآن الفوز بكل المباريات المتبقية في الموسم”.

واختتم:” أحترم قرار تشافي بالرحيل، ولكن الآن كل ما نركز فيه كيفية الفوز في المباريات القادمة”.

ويحتل فريق برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 70 نقطة، بينما يتصدر ريال مدريد برصيد 78.