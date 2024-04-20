عودة العلاقات.. كولر وعبد القادر يخطفان أنظار جماهير الاهلي (شاهد)

تفاعلت جماهير النادي الاهلي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على صورة تجمع بين أحمد عبد القادر، نجم الفريق الكروي الأول، والمدرب السويسري مارسيل كولر.

وظهر مارسيل كولر، وهو يوجه التحية لـ أحمد عبد القادر ثم عاتقه مع ابتسامه من جانب الثنائي، عقب نهاية مباراة الاهلي ضد مازيمبي.

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ووصفت جماهير الاهلي لقطة كولر مع عبد القادر، بأنها بداية عودة العلاقات بين الثنائي، بعد التوتر التي شهدته في الفترة الماضية، وابتعاده عن المباريات.

وعاد عبد القادر، للمشاركة مع القلعة الحمراء بعد فترة غياب طويلة دامت لما يقرب من 6 أشهر، حيث تعد مواجهة مازيمبي هي الأولى التي ببدأها في التشكيل الأساسي.

وتعادل الاهلي سلبيًا مع مازيمبي، في اللقاء الذي جمع بينهما، عصر اليوم السبت، في الكونغو، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.