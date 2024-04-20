آرسنال يضرب وولفرهامبتون بثنائية ويتصدر الدوري الإنجليزي مؤقتًا

حقق فريق آرسنال فوزًا ثمينًا على حساب نظيره وولفرهامبتون، بنتيجة هدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

واستضاف فريق وولفرهامبتون نظيره آرسنال، اليوم السبت، على ملعب استاد مولينيو، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي.

وبدأت المباراة سجال بين الفريقين مع بعض المحاولات الهجومية التي لم تؤتي ثمارها وتتحول إلى أهداف، حتى تمكن آرسنال من خطف هدف التقدم.

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وسجل لياندرو تروسار، هدف فوز آرسنال على وولفرهامبتون في الدقيقة 45، بتسديدة رائعة سكنت الشباك، بعدما استقبل تمريرة من جابرييل خيسوس.

وتمكن مارتين أوديجارد، من تسجيل الهدف الثاني لصالح الضيوف في الدقيقة 90+5، بعد تسديدة ارتطمت في الدفاع ثم ارتدت له ليسكنها الشباك.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الجانرز إلى 74 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بشكل مؤقت، بينما يتوقف رصيد وولفرهامبتون، عند 43 نقطة في المركز الحادي عشر.