"تجده في كل مكان".. الاتحاد الأفريقي يشيد بلاعب النادي الأهلي بعد مباراة مازيمبي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أشاد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بأداء حارس مرمى النادي الأهلي مصطفى شوبير، خلال مباراة فريقه أمام مازيمبي الكونغولي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونجح مصطفى شوبير في الحفاظ على نظافة شباكه، خلال مباراة فريقه اليوم أمام مازيمبي، في ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي، عبر موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً، بنشر صورة للاعب النادي الأهلي مصطفى شوبير، معلقاً عليها: "تجده في كل مكان، يتصدى ويحمي الشباك، أداء كبير من مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي".

حسم التعادل السلبي مباراة الأهلي أمام مازيمبي الكونغولي، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ستاد "تي بي مازيمبي" بالكونغو، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023- 2024.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين، يوم الجمعة المقبل الموافق 26 أبريل الجاري، على ستاد "القاهرة الدولي".