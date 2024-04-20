رسالة تحذير من البايرن للريال.. "نحن هنا"

الرياص - اسماء السيد - ميونيخ (ألمانيا) : انفرد بايرن ميونيخ بالمركز الثاني في الدوري الألماني لكرة القدم مؤقتاً بفوزه الساحق على مضيفه يونيون برلين 5 - 1 السبت في المرحلة الثلاثين، وجاء الفوز الكاسح ليشكل رسالة تحذير للريال قبل موقعة "الأبطال"، خاصة أن بايرن ميونيخ استعاد مستوياته، وحالته الذهنية، في ظل انتهاء المنافسة على لقب الدوري الألماني، فيما يخوص الريال مواجهات صعبة محلياً، بداية من كلاسيكو الأحد مع البارسا.

فيما عزّز لايبزيغ موقعه في المركز الرابع بتغلّبه المتأخّر على مضيفه هايدنهايم 2 - 1.

في المباراة الأولى، سجّل ليون غوريتسكا (29) والإنكليزي هاري كاين (45+1) وتوماس مولر (53 و68) والفرنسي ماتيَس تيل (62) أهداف النادي البافاري، والبلجيكي يوربي فيرتسن (90+1) هدفاً شرفياً لفريق العاصمة.

ورفع بايرن ميونيخ المنتشي ببلوغه نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا على حساب أرسنال الإنكليزي، رصيده إلى 66 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن شتوتغارت الذي يلعب مع فيردر بريمن الأحد، فيما تجمّد رصيد برلين عند 29 نقطة في المركز الرابع عشر.

وافتتح غوريتسكا التسجيل بتسديدةٍ رائعة بعدما استلم تمريرةً بينيةً من تيل (29).

وقبل نهاية الشوط أضاف كاين الهدف الثاني بطريقة أروع من ركلة حرة مباشرة وضع فيها الكرة إلى يسار الحارس الدنماركي فيديريك رونّو (45+1).

وبات كاين مساهماً بتسجيل 50 هدفاً هذا الموسم ضمن جميع المسابقات، معادلاً أفضل سجلٍّ في مسيرته حققه مع توتنهام في موسم 2020 2021، كما بات اللاعب الأكثر مساهمةً بالأهداف في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى مشاركةً مع الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جرمان، وفقاً لـ"أوبتا" للإحصاءات.

واقترب كاين من معادلة رقم البولندي روبرت ليفاندوفسكي (35) مهاجم بايرن السابق كثاني أفضل هدّاف للفريق ضمن الدوري في موسمٍ واحد، بوصوله إلى الهدف رقم 33، خلف غيرد مولر (38 في موسم 1969 1970 و40 في موسم 1971 1972 و36 في 1972 1973).

وسجّل مولر الهدف الثالث في مباراته الـ470 ضمن الدوري بتسديدة "على الطاير" مستثمراً عرضيةً من الكاميروني إريك تشوبو موتينغ (53).

وتابع تيل مهرجان الأهداف بتسديدة من داخل المنطقة بعد تمريرة من كاين (62).

وسجّل مولر ثنائيته والخامس لفريقه برأسية متقنة إثر تمريرة من غوريتسكا (66).

حاول أصحاب الأرض تسجيل هدفٍ شرفيّ عبر فيرتسن لكن تسديدته علت المرمى (75)، قبل أن يفعلها بطريقةٍ أفضل بعدها بربع ساعة (90+1).

فوز متأخّر للايبزيغ

وحقق لايبزيغ الرابع فوزاً مهماً على مضيفه هايدنهايم 2 - 1 موسّعاً الفارق مؤقتاً مع ملاحقه بوروسيا دورتموند الذي يواجه مهمة صعبة أمام باير ليفركوزن البطل الأحد.

ويدين لايبزيغ بفوزه المتأخّر الى البلجيكي لويس أوبيندا الذي سجّل الهدف الثاني في الدقيقة 85، بعد الأوّل من السلوفيني بنجامين شيشكو (42)، فيما سجّل النمسوي نيكولا دوفيدان (69) هدف هايدنهايم الوحيد.

ولن تكون مهمّة دورتموند سهلة أمام ليفركوزن الذي حسم اللقب الأوّل في تاريخه من المرحلة الماضية ولم يخسر أي مباراة في الدوري هذا الموسم (25 فوزاً و4 تعادلات)، كما وصل إلى 44 مباراة متتالية من دون هزيمة في جميع المسابقات.

وتتجه أندية الـ"بوندسليغا" نحو الحصول على مقعدٍ خامسٍ في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل في ظل النتائج الإيجابية التي تُحققها في المنافسة مع أندية إنكلترا التي لم يبقَ منها في المسابقات الأوروبية سوى أستون فيلا ضمن مسابقة كونفرنس ليغ.

ورفع لايبزيغ رصيده إلى 59 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن دورتموند، فيما تجمّد رصيد هايدنهايم عند 34 في المركز العاشر.

وعاد هوفنهايم إلى سكة الانتصارات بفوزه المثير على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 4 3، محققاً انتصاره الحادي عشر هذا الموسم.

وسجّل الهولندي فاوت فيخهورست (36) وغريتشا بروميل (58) والتركي أوزان كاباك (66) وأنتون شتاش (90+1) أهداف هوفنهايم، وروبن هاك "هاتريك" (39 و78 و89) لمونشنغلادباخ.

وكان هوفنهايم خسر أمام ماينتس 1- 4 في المرحلة الماضية بعد فوزه على أوغسبورغ 3 - 1 قبلها.

وصعد الفائز إلى المركز الثامن بـ39 نقطة، فيما تجمّد رصيد مونشنغلادباخ عند 31 نقطة في المركز الحادي عشر مؤقتاً بعد تلقّيه الخسارة الثانية توالياً.

بدوره، حقق دارمشتات فوزه الأوّل منذ 22 مباراة (تحديداً منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2023 على كولن بهدفين نظيفين.

ويدين دارمشتات بفوزه إلى مدافعه النمسوي كريستوف كلارير الذي سجّل هدفه الثاني في البطولة هذا الموسم (57) والسويدي أوسكار فيلهيلمسون الذي أكّد الانتصار (90+1).

وعلى الرغم من فوزه، تبقى آمال دارمشتات ضئيلة في البقاء بعدما رفع رصيده إلى 17 نقطة في ذيل الترتيب، بفارق 10 نقاط عن بوخوم الخامس عشر الآمن والذي خسر أمام مضيفه فولفسبورغ بهدفٍ دون رد سجّله الدنماركي جوناس ويند (43).

وعزّز فولفسبورغ حظوظه بالبقاء بعدما رفع رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثالث عشر.