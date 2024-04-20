الإسباني ناتشو يفكر في الانضمام للدوري السعودي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يرغب الإسباني «ناتشو فرنانديز» لاعب ريال مدريد في أن يكون الدوري السعودي للمحترفين أحد أهدافه للانضمام إليه بالموسم الجديد.

ووفقا لما نشرته صحيفة «Relevo» فإن اللاعب الإسباني بدأ في التفكير في مستقبله بعد اتخاذه قرار الرحيل عن صفوف ريال مدريد بعد مسيرة 23 عاما.

وشددت الصحيفة في تقريرها على أن المدافع الإسباني يرغب في خوض تجربة جديدة بالانتقال إما إلى الدوري السعودي أو الدوري الأمريكي.

وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن نادي الاتحاد أبدى رغبته في التعاقد مع «ناتشو»، كما أفادت تقارير أخرى بأن مسؤولي نادي النصر مهتمون أيضا بالمدافع الإسباني.