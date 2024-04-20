كلاسيكو حاسم لبرشلونة أمام ريال مدريد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتطلع فريق ريال مدريد الإسباني للاقتراب خطوة كبيرة نحو حسم لقب الدوري الإسباني لكرة اقدم، وذك حينما يستضيف غريمه التقليدي برشلونة في مباراة الكلاسيكو، اليوم، بالجولة الـ32 من المسابقة.

ويتصدر الريال جدول الترتيب بـ78 نقطة بفارق 8 نقاط كاملة أمام برشلونة، الوصيف، مع تبقي 7 مباريات على نهاية الدوري.

ويدخل الريال المباراة بمعنويات مرتفعة، بعد تأهله للدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا، عقب فوزه على مانشستر سيتي الإنجليزي 4/ 3 بركلات الترجيح، بعدما تعادلا في مجموع مباراتي الذهاب والإياب 4/4.

ويعلم كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للريال، أن الفوز لن يقوي موقع الفريق في صدارة جدول الترتيب فقط، ولكنه أيضا سيقضي على آمال برشلونة في المنافسة على اللقب.

لذلك حرص أنشيلوتي على التأكيد للاعبيه بضرورة تحقيق الفوز في هذه المباراة للاقتراب خطوة من تحقيق اللقب، وتحقيق انتصاره الخامس على التوالي بالدوري.

في المقابل سيدخل برشلونة اللقاء بحثا عن مصالحة جماهيره بعدما ودع البطولة الأوروبية من دور الـ8، عقب خسارته أمام باريس سان جيرمان 6/ 4 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ويسعى تشافي هرنانديز، مدرب برشلونة، لتحقيق الفوز، خاصة أنه يعلم أن الفوز سيجعل برشلونة يقلص الفارق إلى 5 نقاط، وسيجعل المباريات المتبقية في هذا الموسم في قمة الإثارة. ويرغب تشافي في الفوز بهذه المباراة، لتعويض خيبة الأمل الكبيرة بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا.

تاريخ لقاءات الفريقين: