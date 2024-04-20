ليفربول يبحث عن تضميد الجراح وانتزاع قمة الدوري الإنجليزي

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ويتعين على ليفربول حصد النقاط الثلاث على ملعب منافسه فولهام، الذي يحتل المركز 12 برصيد 42 نقطة، عندما يلتقي معه في لندن.
ويهدف ليفربول لتحقيق انتصاره الأول في المسابقة منذ فوزه 3 / 1 على ضيفه شيفيلد يونايتد في الرابع من أبريل الحالي، وذلك عقب تعادله مع مانشستر يونايتد وخسارته أمام كريستال بالاس في مباراتيه الأخيرتين.
ويرغب الجناح الدولي المصري محمد صلاح في استعادة حاسته التهديفية بالبطولة، بعدما غاب عن هز الشباك في اللقاء الماضي لليفربول بالمسابقة، ليتراجع للمركز الرابع في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 17 هدفا.
ويأمل صلاح في العودة لزيارة مرمى فولهام، بعدما صام عن التسجيل في مباراة الفريقين الماضية بالبطولة، التي انتهت بفوز ليفربول 4 / 3 على ملعب (آنفيلد)، علما بأنه غاب عن فريقه في مباراتيه ضد منافسه اللندني بالدور قبل النهائي لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة هذا الموسم، بسبب
تواجده مع منتخب بلاده بكأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار آنذاك.
وتواجد صلاح في القائمة الأساسية لليفربول أمام أتالانتا أمس بالدوري الأوروبي، حيث أحرز هدف ناديه الوحيد من ركلة جزاء في المباراة التي انتهت بفوز الفريق 1 / 0، لكن هذا الانتصار لم يكن كافيا لصعوده للمربع الذهبي في المسابقة، بعدما خسر 0 / 3 ذهابا على ملعبه أمام الفريق الإيطالي الأسبوع الماضي.
تحقيق انتصاره الأول
في المقابل يتطلع فولهام للبناء على فوزه 2 / 0 على مضيفه ويستهام يونايتد في مباراته الأخيرة بالبطولة الأحد الماضي، لينهي به سلسلة عدم الفوز التي استمرت في لقاءاته الثلاثة السابقة بالبطولة، التي شهدت حصوله على نقطة وحيدة فقط.
ويبحث فولهام عن تحقيق انتصاره الأول على ليفربول بملعب (كرافين كوتاج)، الذي يستضيف مواجهتهما القادمة، منذ ديسمبر 2011، فيما تغلب لآخر مرة على فريق المدرب الألماني يورجن كلوب بوجه عام في مارس 2021 على ملعب آنفيلد، معقل الفريق الأحمر.
قبل مواجهة الفريقين:
- يهدف ليفربول لتحقيق انتصاره الأول في المسابقة منذ فوزه 3 / 1 على ضيفه شيفيلد يونايتد.
- تراجع محمد صلاح للمركز الرابع في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفا.
- يأمل صلاح في العودة لزيارة مرمى فولهام، بعدما صام عن التسجيل في مباراة الفريقين الماضية.
- خاض صلاح 7 لقاءات ضد فولهام، أحرز خلالها 4 أهداف وقدم تمريرة حاسمة لزملائه.
- يتطلع فولهام للبناء على فوزه 2 / 0 على مضيفه ويستهام يونايتد في مباراته الأخيرة.
- يبحث فولهام عن تحقيق انتصاره الأول على ليفربول بملعب (كرافين كوتاج).
- تغلب فولهام لآخر مرة على ليفربول بوجه عام في مارس 2021 على ملعب آنفيلد.
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