ميتروفيتش: شعور الإصابة مع الهلال كان الأقسى في مسيرتي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد النجم الدولي الصربي ألكسندر ميتروفيتش لاعب فريق الهلال السعودي أن شعور الإصابة التي تعرض لها بقميص الزعيم مؤخرًا كان الأقسى خلال مسيرته الكروية.

وقال ميتروفيتش في تصريحان تداولتها الصحف السعودية في مقابلة مع إحدى القنوات الصربية: " شعور الإصابة مع الهلال كان الأقسى في مسيرتي الكروية ".

وعلق ميترو على خسارة الهلال أمام العين في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا: " خسرنا اللقاء الأول أمام العين ، وأطمح أن أكون مع الفريق الثلاثاء المقبل ، سنرى ذلك ".

وسقط الهلال في فخ الهزيمة على يد العين الإماراتي بنتيجة 4-2 في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا والتي جمعت بينهما يوم الأربع الماضي على ملعب نادي العين بالإمارات.

موعد مباراة الهلال والعين في الإياب :

ويستعد الهلال لاستقبال ضيفه العين يوم الثلاثاء المقبل على ملعب المملكة آرينا في الرياض بإياب نصف النهائي، حيث يحتاج الزعيم للفوز بفارق 3 أهداف على الأقل لحسم التأهل للنهائي.