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رئيس الزمالك السابق كلمة السر في صفقة رمضان صبحي

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رمضان صبحي - بيراميدز

رمضان صبحي - بيراميدز

أكد الإعلامي أمير هشام أن ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، يتدخل لحسم التعاقد مع رمضان صبحي لاعب الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز.

وارتبط اسم رمضان صبحي بالانتقال إلى صفوف الزمالك، حيث أشارت عدة تقارير إلى انضمامه بنهاية الموسم الجاري للقلعة البيضاء.

وقال هشام في تصريحات تليفزيونية: “ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، يساعد ناديه عن طريق ضخ بعض الأموال لفك الأزمات التي تواجهه، وذلك من أجل نجاح الأبيض”.

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وأشار إلى أن عباس على أتم الاستعداد للتدخل من أجل حسم الصفقات للفريق لتدعيم صفوفه.

وشدد على أن رئيس الزمالك السابق سيتدخل بكل قوة لحسم صفقة رمضان صبحي لاعب بيراميدز، حال طلب منه ذلك.

واختتم: “عباس يمد الزمالك بمساعدات ودعم، من أجل منحه الاستقرار على المستوى المادي منذ تولي المجلس الحالي المسئولية برئاسة حسين لبيب”.

وسيلاقي فريق الزمالك نظيره دريمز الغاني في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية مساء اليوم الأحد.

وستقام مباراة الأبيض ضد نظيره الغاني في تمام السادسة مساء اليوم الأحد على ستاد القاهرة الدولي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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