ماذا قال حسين لبيب عن واقعة عضو مجلس الأهلي ومريم مصطفى لاعبة الزمالك؟

الشارقة - اميمة ياسر -

علق الكابتن حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على واقعة تسليم الميداليات في الكرة الطائرة الخاصة بالسيدات، والتي لم يصافح فيها خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، مريم مصطفى لاعبة الزمالك الحالية والأهلي السابقة.

وفي تصريحات تليفزيونية عبر فضائية "دي إم سي" مساء السبت، قال لبيب إن مجلس الإدارة يلتزم بكل اللوائح طالما أن هذا الأمر يسير على الكل، مضيفا أنه أنه دقق في الأمر وقيل له من المسؤولين عن اللعبة في النادي والاتحاد إن واقعة عدم المصافحة لم تكن لمريم مصطفى وحدها أو مقصودة.

وكشف رئيس نادي الزمالك أن ما قيل له هو أن رئيس اتحاد اللعبة طلب من كل الموجودين في منصة تسليم الميداليات عدم مصافحة أي لاعبة لأي فريق لا ترتدي الميدالية، وهو ما حدث ورآه الجميع وقتها، وطالما هذا هو البروتوكول فنحن ملتزمون لأنه لو حدث العكس فلن نصمت على حقنا.

يشار إلى أن الكاميرات الناقلة لمباراة الأهلي والشمس، رصدت في نهائي بطولة كأس مصر للكرة الطائرة، عدم مصافحة خالد مرتجي أمين صندوق مجلس إدارة الأهلي، مريم مصطفى لاعبة فريق الزمالك للكرة الطائرة سيدات.

وأثناء تسليم الميداليات البرونزية للاعبات الزمالك، مدت مريم مصطفى يدها، لكن مرتجي تجاهل مصافحة لاعبة الفريق الأحمر السابقة أمام أعين والدتها هناء حمزة.

جدير بالذكر أن الأزمة بين اللاعبة مريم مصطفى والنادي الأهلي، تعود بعد أن جددت تعاقدها مع الأهلي لمدة 4 سنوات، ثم طعنت اللاعبة بالتزوير، بعد أن طلبت فسخ التعاقد مع الأهلي من أجل الانتقال إلى نادي الزمالك، وفي المقابل قدم الأهلي شكوى للجنة الأولمبية واتحاد الطائرة، وطعنت اللاعبة بالتزوير في العقد.