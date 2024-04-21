بعثة الأهلي تعود إلى القاهرة بعد التعادل أمام مازيمبي

ياسر رشاد - القاهرة - عادت بعثة الفريق الأول لكرة القدم منذ قليل إلى القاهرة قادمة من الكونغو عقب خوض مواجهة مازيمبي التي أقيمت عصر أمس وانتهت بالتعادل السلبي على أن يأتي لقاء الإياب بمصر على ملعب ستاد القاهرة الدولي مساء الجمعة المقبل.

على صعيد متصل ، قال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، إن الأحمر سوف يستعد ‏بشكل جيد لمباراة العودة أمام مازيمبي المقرر لها يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة، في ‏إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، مشددًا على رغبته في التسجيل ‏والفوز بالمباراة وحسم بطاقة العبور إلى نهائي البطولة.‏

وأضاف كولر خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي: لقد شاهدنا مواجهة قوية في مباراة الذهاب ‏على ملعب تي بي مازيمبي، وأتيحت العديد من الفرص لكل فريق وكان بإمكان أي منهما أن ‏يحقق الفوز في حال التسجيل.‏

وأكد المدير الفني أن الأهلي خاض مباراة مازيمبي وسط أجواء صعبة، وأن نصف نهائي ‏دوري أبطال إفريقيا من لقاءين «ذهاب وعودة» وليس مباراة واحدة، موضحًا أن المباراة ‏الأولى انتهت بتعادل سلبي وسيكون حسم بطاقة العبور إلى نهائي البطولة في مباراة العودة ‏يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة.‏

وشدد كولر على أنه كمدرب يبحث عن الفوز والتسجيل في كل مباراة، وأن الأهلي سوف ‏يحصل على راحة بعد الإرهاق الشديد الذي تعرض له، على أن يواصل تحضيراته لمباراة ‏العودة.‏

وأوضح المدير الفني أن حارس المرمى وظيفته الأساسية منع دخول أي أهداف، مشيدًا في ‏الوقت نفسه بالمستوى الذي قدمه مصطفى شوبير خلال مباراة الذهاب، وعبر عن أمنيته في ‏استغلال مهاجمي الفريق الفرص خلال مباراة العودة.‏

واختتم مارسيل كولر تصريحاته بالتأكيد على بدء التحضير لمباراة العودة مع مساعديه من ‏خلال مشاهدة مباراة الذهاب أمام مازيمبي أثناء رحلة العودة إلى القاهرة وبعض المباريات ‏الأخرى للفريق الكونغولي.