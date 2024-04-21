ميسي يسجل هدفين ويقود إنتر ميامي للفوز على ناشفيل بالدوري الأمريكي

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق إنتر ميامي الأمريكي فوزًا مهمًا على ناشفيل بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب تشيس استاديوم، ضمن منافسات المجموعة الشرقية من الدوري الأمريكي لكرة القدم.

سجل فرانكو نيجري لاعب ناشفيل هدف التقدم لفريق إنتر ميامي بالخطأ في مرماه، ثم نجح أصدقاء ميسي في قلب النتيجة وتسجيل ثلاثة بقيادة النجم الأرجنتيني والذي سجل منها هدفين أحدهما من ركلة جزاء.

انتهت المباراة بفوز إنتر ميامي بثلاثية مقابل هدف ورفع الفريق رصيده إلى النقطة 18 ليتصدر المجموعة الشرقية بفارق 3 نقاط عن نيويورك ريد بولز و سينسيناتي الوصيف والثالث ويتبقى لكل منهما مباراتين.

ميسي ينافس على لقب الهداف

ورفع ميسي رصيده إلى 7 أهداف ليحتل المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الأمريكي خلف كريستيان أرانجو لاعب فريق ريال سالت ليك الذي يتصدر القائمة برصيد 8 أهداف.