الامارات | برشلونة يتطلع للبقاء على "قيد الحياة" في "كلاسيكو الأرض"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدخل فريق برشلونة مباراة "كلاسيكو الأرض" أمام غريمه التقليدي ريال مدريد شاهراً جميع أسلحته الهجومية للفوز بالمباراة والبقاء على قيد الحياة كروياً.

بدوره، يتطلع ريال مدريد للاقتراب خطوة كبيرة نحو حسم لقب الدوري الإسباني، وذلك حينما يستضيف البارسا على أرضية سانتياغو بيرنابيو، الأحد المقبل، في قمة الجولة 32 من المسابقة.

ويتصدر الريال جدول الترتيب برصيد 78 نقطة، بفارق 8 نقاط كاملة أمام الوصيف برشلونة، مع تبقي 7 مباريات على نهاية الدوري.

ويدخل الريال المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تأهله للدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا، عقب فوزه على مانشستر

سيتي الإنجليزي 4-3 بركلات الترجيح، بعدما تعادلا في مجموع مباراتي الذهاب والإياب 4-4.

ويملك الريال أفضلية تاريخية، حيث التقى الفريقان في 187 مباراة بالدوري، وحقق "الملكي" الفوز في 78 مباراة، فيما حقق برشلونة الفوز في 74 مباراة، وتعادلا في 35، وسجل الريال 301 هدف، مقابل 299 لبرشلونة.

والتقى الفريقان في 256 مباراة بكافة البطولات، وحقق الريال الفوز في 104 مباريات، وفاز برشلونة في 100، وتعادلا في 52 مباراة، كما حقق الريال 5 انتصارات في آخر 7 مباريات بالدوري، وفاز برشلونة في مباراتين فقط.

ويعلم المدير الفني للريال، كارلو أنشيلوتي، أن الفوز لن يقوي موقع الفريق في صدارة جدول الترتيب فقط، ولكنه أيضاً سيقضي على آمال برشلونة في المنافسة على اللقب، لذلك حرص أنشيلوتي على التأكيد للاعبيه بضرورة تحقيق الفوز بهذه المباراة، من أجل الاقتراب خطوة من تحقيق اللقب، وتحقيق انتصاره الخامس توالياً بالدوري.

في المقابل سيدخل برشلونة اللقاء بحثاً عن مصالحة جماهيره، بعدما ودع بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الثمانية، عقب خسارته أمام باريس سان جيرمان 4-6 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ويسعى تشافي هرنانديز لتحقيق الفوز، خاصة الانتصار سيجعل برشلونة يقلص الفارق إلى خمس نقاط، وسيجعل المباريات المتبقية في هذا الموسم في قمة الإثارة.

ويرغب تشافي في الفوز بهذه المباراة لتعويض خيبة الأمل الكبيرة بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا، خاصة أنه يريد أن يترك شيئاً للجماهير تحتفل به بعد رحيله عن تدريب الفريق بنهاية الموسم وفقاً لما أعلن في السابق.