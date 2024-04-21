نصف نهائي الكونفدرالية .. تشكيل الزمالك المتوقع أمام دريمز الغاني

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة الكونفدرالية الافريقية بملاقاة نظيره دريمز الغاني في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك اللقاء بتشكيل يضم كل من.

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: إبراهيما نداي، حمزة المثلوثي، حسام عبدالمجيد، مصطفى الزناري

الوسط: نبيل عماد دونجا، موتيابا، أحمد حمدي

الهجوم: شيكابالا، مصطفى شلبي، سيف الدين الجزيري.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد - سيد عبد الله "نيمار".

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – مهاب ياسر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.