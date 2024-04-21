إنجز الإيفواري يفقد حظوظه في التأهل إلى ربع نهائي بطولة أفريقيا للطائرة

ياسر رشاد - القاهرة - تأهل فريق هيئة الموانئ الكيني لدور الـ8 في بطولة إفريقيا للكرة الطائرة «رجال»، المقامة بالأهلي حتى يوم 24 أبريل الجاري، وذلك بعد فوزه على حساب نظيره إنجز الإيفواري، بنتيجة 3 – صفر، في مباراة دور الـ16.

أقيمت المباراة داخل صالة الأمير عبد الله الفيصل، بمقر النادي بالجزيرة، وشهدت تفوقًا كبيرًا لفريق هيئة الموانئ الكيني.

وحسم الفريق الكيني المباراة لصالحه بالفوز بالأشواط الثلاثة.

على صعيد آخر حقق الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي ، الفوز فى الجولة الثانية بالبطولة الإفريقية للأندية الـ«bal» على حساب فريق أهلي بنغازي الليبي، بنتيجة 98-86، في المباراة التي أقيمت مساء الأمس على صالة الدكتور حسن مصطفى.

أدى فريق السلة المباراة بشكل مميز خاصة في الرميات الثلاثية والدفاع تحت السلة، ونجح أوجستي بوش المدير الفني، في تدوير مشاركة اللاعبين بشكل إيجابي أسهم في تفوق الفريق والفوز بالمباراة.

شهدت الفترة الأولى تأخر «رجال السلة» بنتيجة 22-21، ليعود الفريق في الفترة الثانية بنتيجة 42-39، وواصل النادي الأهلي تقدمه في الفترة الثالثة بنتيجة 69-58، وفي الفترة الرابعة والأخيرة بنتيجة 98-86.

وكان «رجال السلة» قد حقق الفوز أمس على فريق أويلرز الأوغندي بنتيجة 99-76، ضمن منافسات البطولة.

وتضم قائمة «رجال سلة الأهلي» في البطولة كلًّا من: عيسى ليونز، كريم حاتم، إيهاب أمين، أحمد مهيب، توني ميتشيل، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، برنس علي، مصطفى المكاوي «كيجو»، مروان سرحان، باتريك جاردنر، عمر طارق، سيف قيدار هنداوي.