الليلة .. كلاسيكو الكرة العالمية بين ريال مدريد وبرشلونة

ياسر رشاد - القاهرة - في تمام التاسعة من مساء اليوم الأحد يحل فريق برشلونة ضيفًا على نظيره ريال مدريد لحساب مواجهات الدوري الاسباني في جولته ٣٢.

ويخوض فريق ريال مدريد اللقاء ممتلكًا 78 نقطة في صدارة الدوري الإسباني بينما يأتي برشلونة في المركز الثاني برصيد 70 نقطة.

وتقابل ريال مدريد وبرشلونة في المباريات الرسمية 256 مباراة، انتهت 52 منها بالتعادل، في حين فاز الريال بـ 104 مباريات، بينما فاز برشلونة بـ 100 لقاء.

وسجل الملكي 430 هدفًا، في حين هز لاعبو برشلونة شباك الريال 417 مرة.

وكان ريال مدريد قد نجح في التأهل للدور نصف النهائي من مسابقه دوري ابطال اوروبا أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، بعدما حقق الفوز بركلات الترجيح في الدور ربع النهائي، بينما ودع البارسا منافسات المسابقة أمام باريس سان جيرمان.