طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة ثنائي الفريق أمام مازيمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشف أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تفاصيل إصابة ثنائي الفريق أحمد نبيل كوكا وأكرم توفيق، خلال مشاركتهما في لقاء مازيمبي.

قال جاب الله في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي: "إن أحمد نبيل كوكا اشتكى من ‏كدمة أسفل الركبة، فيما تعرض أكرم توفيق لكدمة في الوجه وجرح بسيط في الحاجب".

حسم التعادل السلبي مباراة الأهلي أمام مازيمبي الكونغولي، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ستاد "تي بي مازيمبي" بالكونغو، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023 -2024 .

وتقام مباراة العودة بين الفريقين، يوم الجمعة المقبل الموافق 26 أبريل الجاري، على ستاد "القاهرة الدولي".