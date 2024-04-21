ماذا يفعل الزمالك عند غياب زيزو في مباراة الكونفدرالية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يلاقي الزمالك نظيره دريمز الغاني، ضمن مواجهات ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأكد مدرب الزمالك، البرتغالي جوزيه جوميز، في المؤتمر الصحفي، غياب أحمد مصطفى زيزو عن الفريق في مباراة دريمز.

وشهدت آخر مباراة غابها زيزو عن الزمالك في بطولة الكونفدرالية فوز الفريق الأبيض على سوار الغيني يوم 3 مارس 2024 بنتيجة 3-0.

ولكن المباراة التي سبقتها كانت في اللقاء الثاني الذي خاضه الزمالك بالموسم الحالي من الكونفدرالية، وخسر أمام أرتا سولار 2-0 في الذهاب، قبل الفوز برباعية في لقاء الإياب.

وفي يوم 14 أبريل 2019، شهدت مباراة فوز الزمالك بهدف نظيف على حسنية أكادير في إياب ربع نهائي الكونفدرالية، غياب أحمد مصطفى زيزو.

ونفس الموسم شهد غياب زيزو عن أول مباراتين من دور المجموعات، الأولى خسرها الزمالك 4-2 ضد جورماهيا، والثاني تعادل الأبيض 1-1 مع نصر حسين داي، وهذا الموسم استطاع الفريق المصري الفوز بكأس الكونفدرالية.

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