تصريح مثير من طارق سليمان عن مصير شوبير بعد عودة الشناوي من الإصابة

أكد طارق سليمان، مدرب حراس مرمى النادي الاهلي الأسبق على أن محمد الشناوي حارس دولي كبير، وهو الحارس الأساسي للنادي الاهلي ومنتخب مصر آخر سبع سنوات.

وأضاف: “في حالة رجوع محمد الشناوي من الإصابة سيعود بكل تأكيد لحراسة مرمى النادي الاهلي ومنتخب مصر على حساب مصطفى شوبير”.

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وتابع: “الشناوي الحارس الأساسي للاهلي ومنتخب مصر، ومن الطبيعي بعد عودته من الإصابة سيكون الحارس الأساسي للمارد الأحمر لأن هذا هو المتبع في كل مكان في العالم، يوجد حارس أساسي وحارس آخر بديل له”.

وأكمل: “الشناوي يحتاج إلى أربع أو خمس مباريات فقط حتى يستعيد جاهزيته وفورمته”.

واستطرد: “محمد الشناوي لن يضم لمعسكر منتخب مصر القادم لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا في يونيو المقبل في حالة لم يشارك مع الاهلي بكل تأكيد”.

واختتم: “مصطفى شوبير حارس مرمى جيد جدًا، وطمأن مسئولي الاهلي على أن هناك حارس ثاني في الفريق الأحمر يمكن الاعتماد عليه، ولكنه يبقى الحارس الثاني بعد الشناوي”.