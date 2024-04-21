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لاعب يد الأهلي يستهدف الثلاثية

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد هشام "سيسا" لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي أن فريقه يسير بشكل مميز في بطولة كأس الكؤوس بحثا عن استعادة اللقب الغائب عن خزائن النادي منذ موسمين.

وقال "سيسا": نجحنا في التأهل كمتصدرين لترتيب المجموعة من فوزين متتاليين، ولكننا نسير في البطولة خطوة بخطوة من أجل تحقيق هدفنا وهو العودة باللقب.

وتابع: " نجحنا هذا الموسم في تحقيق بطولتي أبطال الدوري والسوبر الأفريقي، نريد تحقيق ثلاثية تاريخية لإسعاد الجماهير".

وتصدر الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي ترتيب المجموعة مستفيدا من فوزه في المباراة الأولى على وفاق عين التوتة بنتيجة 36-31، قبل أن يحقق الفريق انتصاره على أمل سكيكدة بنتيجة 30-19.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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