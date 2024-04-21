فيرستابين يتوج بجائزة الصين الكبرى للفورميلا وان و نوريس ثانيا

ياسر رشاد - القاهرة - توج الهولندي ماكس فيرستابين بطل العالم وسائق فريق ريد بول بالمركز الأول في جائزة الصين الكبرى للفورميلا وان على حلبة شنغهاي والتي اقيمت صباح الأحد ضمن جولات بطولة العالم للفورميلا وان لعام ٢٠٢٤ .

سيطر فيرستابين على السباق منذ الانطلاقة حيث انطلق من المركز الأول ومن خلفه زميله بفريق ريد بول سيرجيو بيريز الا ان فرناندو الونسو سائق استون مارتن نجح في التفوق على بيريز في اللفات الخمس الاولى و احتل المركز الثاني قبل ان ينجح بيريز في انتظار المركز الثاني من فرناندو ألونسو .

السائق المكسيكي سيرجيو بيريز دفع ثمن دخول سيارة الأمان للحلبة مرتين الاولى بسبب حوادث على الحلبة ادت إلى خروج كل من فاليتيري بوتاس ودفعت لاندو نوريس سائق مكلارين لاقتناص المركز الثاني بعدما قام بتعديل سياسته لتوقف واحد فقط بدلا من توقفين وهو افضل ما قام به سائقي فيراري شارل ليكلير و كارلوس ساينز .

الفوز هو الرابع من أصل خمس سباقات هذا الموسم للهولندي ماكس فيرستابين الذي يسيطر تماما على المركز الأول في بطولة العالم لهذا العام .

ترتيب السائقين في جائزة الصين الكبرى للفورميلا وان :

الأول: ماكس فيرستابين ( ريد بول )

الثاني: لاندو نوريس ( مكلارين )

الثالث : سيرجيو بيريز ( ريد بول )

الرابع : شارل ليكلير ( فيراري )

الخامس : كارلوس ساينز ( فيراري )

السادس : ويليم راسيل ( مكلارين )

السابع : فرناندو ألونسو ( أستون مارتن )

الثامن :أوسكار بياستري ( مكلارين )

التاسع : لويس هاميلتون ( مرسيدس )

العاشر : نيكو هولبيرج ( هاس )