القيمة التسويقية للزمالك ودريمز الغاني قبل صدام الكونفدرالية الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة دريمز الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها اليوم الأحد باستاد القاهرة الدولي.

القيمة التسويقية للزمالك ودريمز الغاني:



تبلغ القيمة التسويقية لفريق الزمالك 19.55 مليون يورو، وأغلى لاعب في الأبيض هو أحمد سيد زيزو بقيمة 5 ملايين يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لفريق دريمز الغاني 1.45 مليون يورو، وأغلى لاعب هو جودفريد كينجسلي بقيمة 100 ألف يورو.

ووفقًا للأرقام السابق ذكرها فإن القيمة التسويقية لفريق الزمالك تساوي أكثر من 13 ضعف القيمة التسويقية لفريق دريمز الغاني.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، لنصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب مودرن فيوتشر.

وحجز نادي الزمالك مكانًا له في دور نصف النهائي لكأس الكونفدرالية على حساب مودرن فيوتشر بعد التعادل 1-1 في مباراة إياب دور ربع النهائي على ستاد القاهرة.

الزمالك استفاد من فوزه ذهابًا بهدفين لهدف ليحسم تأهله للمربع الذهبي بنتيجة 3-2 في مجموع اللقاءين.

وضرب نادي الزمالك موعدًا في نصف نهائي الكونفدرالية مع فريق دريمز الغاني المقرر له اليوم.