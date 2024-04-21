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موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

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ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق لخوض مباراة الكلاسيكو أمام غريمه ، مساء اليوم الأحد على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين للدوري الإسباني "الليجا".


موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في


تنطلق مباراة ريال مدريد وبرشلونة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت .


القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة 
تذاع مباراة ريال مدريد وبرشلونة عبر قناة beIN sports HD1.

وتعد المواجهة حاسمة في المنافسة على اللقب هذا الموسم، حيث يتصدر ريال مدريد الترتيب بفارق 8 نقاط عن برشلونة.

 

وحال فوز ريال مدريد سيرتفع الفارق إلى 11 نقطة، أما إذا فاز برشلونة سيتقلص الفارق إلى 5 نقاط وينعش آماله في المنافسة.

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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