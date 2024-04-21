اليوم.. الأهلي يواجه الشرطة الرواندي في بطولة أفريقيا للطائرة

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة الطائرة للرجال بالنادي الأهلي مباراة مهمة مع الشرطة الرواندي اليوم الأحد، ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة إفريقيا للكرة الطائرة والتي تقام في ضيافة النادي من 12 حتى 24 أبريل الجاري.

من المقرر أن تنطلق المباراة في الثامنة مساء اليوم على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر الجزيرة، ويسعى الفريق لمواصلة انتصاراته في بطولة إفريقيا والتأهل إلى نصف نهائي البطولة.

وخاض الفريق مرانًا خفيفًا صباح اليوم، وحرص الإسباني فيرناندو مونيزو، المدير الفني على عقد جلسة مع اللاعبين لشرح بعض الجمل التكتيكية والخططية قبل مباراة اليوم.

وكان «رجال طائرة الأهلي» قد فاز على إسبوار الكونغولي بنتيجة 3-0 في المباراة الماضية.