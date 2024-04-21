ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريق ليفربول مساء اليوم الأحد، أمام نظيره فولهام، ضمن لقاءات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي، على ملعب "كرافين كوتاج".

موعد مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة

موعد مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي

وتنطلق مباراة ليفربول وفولهام في تمام الساعة 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:30 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي

تذاع مباراة ليفربول وفولهام عبر قناة beIN Sports HD 1.



ويحتل ليفربول حاليًا المركز الثالث في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 71 نقطة، في حين أن فولهام لديه 42 نقطة في المركز الثاني عشر.