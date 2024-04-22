الاتحاد السكندرى يرفع شعار لا بديل عن الفوز أمام الاسماعيلى

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض الفريق الاول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى مباراته اليوم أمام فريق نادى الاسماعيلى رافعا شعار لا بديل عن الفوز خاصة وان فريق الدروايش ليس فى أفضل حالاته مما يدفع زعيم الثغر الى السعى لاقتناص النقاط الثلاثة من المباراة التى تجمع بينهما فى السابعة مساء اليوم بستاد برج العرب

وكان الكابتن طارق العشرى المدير الفنى للفريق الاخضر قد شدد على لاعبى الاتحاد ضرورة الخروج من المباراة منتصرين خاصة وان تلك المباراة من المبارايات الممكنة وذلك للحفاظ على تواجد الفريق بالمربع الذهبى قبل انفراط عقد الدورى والدخول فى المبارايات القوية أمام فرق رأس المال العالية حيث ان مواجهة الدراويش بالنسبة لزعيم الثغر لا تقبل القسمة على اثنين .

فى الوقت الذى حذرهم من الاستهانة بالفريق المنافس خاصة وان لديهم دافع قوى لاستعادة ثقة جماهيرهم خاصة بعد لقاءاتهم الاخيرة

ويغيب عن لقاء اليوم كل من اللاعبين خالد الغندور. رجب عمران. فرانك الآن. أحمد غنيم . تراوري هانى الطامى و الحبيب و فوزى الحناوى وعمرو خليل

يذكر ان الاتحاد السكندرى يحتل المركز الثالث بجدول الدورى برصيد ٢٨ نقطة