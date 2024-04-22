شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا ينتظر رباعى المحترفين لمرافقة بتروجت للدورى الممتاز؟.. جولتان ناريتان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب عجلة مسابقة دورى المحترفين من الوصول لنهايتها، مع اشتعال الصراع على البطاقة الثانية التى تؤهل صاحبها إلى الدورى الممتاز مباشرة، بعدما حجز فريق بتروجت البطاقة الأولى، وتتنافس 4 أندية على اللحاق بالفريق البترولى للممتاز.

س: ما هو نظام مسابقة دورى المحترفين مرحلة الصعود؟

ج: يصعد صاحبا أول مركزين بشكل مباشر للدورى الممتاز، على أن يخوض صاحب المركز الثالث دورة رباعية مع أوائل المجموعات الثلاث فى القسم الثالث على الفوز بالبطاقة الثالثة للصعود للدورى الممتاز.

س: ما هى الفرق التى تمتلك فرصة الصعود للممتاز مع بتروجت؟

ج: تتنافس 4 أندية على خطف البطاقة الثانية للصعود للممتاز مباشرة، وهى غزل المحلة ولافيينا ووادى دجلة وحرس الحدود، بعد ابتعاد السكة الحديد وطنطا عن المنافسة على هذه البطاقة.

س: ماذا أسفرت الجولة السابعة من دورى المحترفين؟

ج: أسفرت الجولة السابعة عن تعادل كل فرق المنافسة وأبقت الوضع كما هو، حيث تعادل غزل المحلة مع راية، لافيينا مع حرس الحدود، ووادى دجلة مع القناة، وبتروجت مع بروكسى، وفاز طنطا على السكة الحديد.

س: كم جولة متبقية في دورى المحترفين؟

ج: تتبقى جولتان على نهاية المسابقة تحسم الصراع، الأسبوع الثامن ينطلق يوم 27 أبريل الجارى، بينما ينطلق الأسبوع التاسع والأخير يوم 7 مايو.

س: ماذا ينتظر رباعى المحترفين لمرافقة بتروجت للدورى الممتاز؟

يواجه غزل المحلة صاحب المركز الثانى برصيد 46 نقطة، كلا من لافيينا وبروكسى، ويلتقى لافيينا صاحب المركز الثالث برصيد 45 نقطة مع غزل المحلة وطنطا، بينما وادى دجلة صاحب المركز الرابع برصيد 45 نقطة، بتروجت وراية، كما يلتقى حرس الحدود مع طنطا، والقناة.