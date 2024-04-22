شكرا لقرائتكم خبر عن التشادي الحاجي حكم مباراة الزمالك ودريمز.. أدار 3 مواجهات مصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتولى الحكم التشادي الحاجي الأو محمد إدارة مباراة العودة بين دريمز الغانى والزمالك، ويعاونه كل من الكاميروني ألفيس جوي نجويجوي والإيفواري أدو هيرمان مساعدين، والموريشيوسي باتريس مليزار حكماً رابعاً.

ويتواجد الموريتاني دحان بيده كحكم للفيديو، ويعاونه الموريشيوسي أحمد امتياز هيرالال، واختار "كاف" النيجيري سانوسي محمد مراقباً عاماً على المباراة، في حين يراقب الحكام النيجيري تشيكويدي كاليستوس.

التشادي الحاجي الأو محمد، صاحب الـ 37 عامًا، سبق وأدار 3 مواجهات لفرق مصرية، وجاءت نتائجها كالتالى..

مصر 2-2 كاب فيردي (دور المجموعات أمم أفريقيا 2024)

الأهلي 2-0 سيمبا (إياب ربع نهائي أبطال إفريقيا 2024)

كارا 0-3 فيوتشر (دور المجموعات بالكونفدرالية 2023)

الحكم التشادي أدر 30 مباراة بمختلف المسابقات الأفريقية، أشهر 78 بطاقة صفراء و4 بطاقات حمراء واحتسب ثلاث ركلات جزاء.

ويعد لقاء الزمالك ودريمز الغاني هو أول لقاء يتولى الحكم التشادى إدارته للفارس الأبيض.