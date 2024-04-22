شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار لا تفوتك اليوم الاثنين 22 - 4 - 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الساحة الرياضية العديد من الأخبار المهمة، وأبرزها استقرار الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز على سفر بعثة الفريق إلى غانا الخميس المقبل.

محمود عاشور يدرس التحكيم بالسعودية بعد إيقافه محليا استعدادا لأولمبياد باريس

يدرس محمود عاشور حكم الفيديو إدارة بعض المباريات في الدورى السعودية استعدادا لأولمبياد باريس، فى ظل إيقافه من جانب لجنة الحكام وعدم إدارة مباريات فى الدورى المصرى.

جوميز يقرر سفر الزمالك إلى غانا الخميس المقبل لمواجهة دريمز فى الكونفدرالية

استقر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز على سفر بعثة الفريق إلى غانا الخميس المقبل، استعدادًا لمواجهة دريمز الغاني فى مباراة العودة بنصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها الأحد على ملعب "بابا يارا" فى السادسة مساءً.

شوبير: مروان عطية أقرب اللاعبين للمشاركة فى مباراة مازيمبي الكونغولى

كشف الإعلامي أحمد شوبير آخر مستجدات مصابي النادي الأهلي قبل مواجهة مازيمبي المرتقبة فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. وكان الأهلي قد تعادل سلبياً في مباراة الذهاب التي أقيمت بالكونغو، ليضع قدماً في النهائي.

الأهلي يواجه بلدية ميلا الجزائرى فى الكؤوس الأفريقية لرجال اليد

يواجه فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى نظيره بلدية ميلا الجزائرى فى الدور الرئيسي بطولة ببطولة الكؤوس الأفريقية بالجزائر، فى الثالثة عصر اليوم الإثنين.

الزمالك يواجه جى إس كى الكونغولى فى بطولة الكؤوس الأفريقية لليد

يواجه فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك نظيره جى إس كى الكونغولى فى التاسعة مساء اليوم، الإثنين، فى إطار مباريات الدورى الرئيسى ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية المقامة بالجزائر.

اليوم.. ختام منافسات دور الـ16 ببطولة الجونة للاسكواش بـ6 مباريات مصرية

تختتم اليوم الاثنين، منافسات دور الـ 16 ببطولة الجونة الدولية للاسكواش، والتي تستضيفها مدينة الجونة خلال الفترة بين 19 إلى 26 أبريل الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 198 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

الأهلي يواجه بانجى الليلة فى الدورى الأفريقى لكرة السلة

يلتقى الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادى الأهلى مع بانجى الجنوب أفريقى، فى الثامنة مساء اليوم الاثنين، فى ثالث مباريات الدورى الأفريقي لكرة السلة ضمن مجموعة النيل فى المباريات التي تقام بصالة حسن مصطفى بأكتوبر.