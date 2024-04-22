الامارات | عرض جديد يضمن لرونالدو المشاركة في "كأس العالم"!

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت تقارير صحافية عن تقديم نادي مونتيري المكسيكي بعرض رسمي لوكيل أعمال كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي، بهدف ضم النجم البرتغالي بعد انتهاء عقده مع النصر.

وذكرت صحيفة "سدبونتيكاس" المكسيكية، إن نادي مونتيري الذي تقدم بالعرض، اعترف بعدم قدرته على دفع الراتب الذي يتقاضاه رونالدو حالياً مع النصر، إلا أنه وعد بمنحه فرصة لا يمتلكها مع فريقه الحالي، وهي المشاركة مع الفريق في كأس العالم للأندية 2025.

من جهة أخرى، أكدت مصادر داخل نادي النصر، كشفت عنها موقع "حاز السعودي"، رغبة النادي في تمديد عقد رونالدو إلى ما بعد يونيو 2025، على الرغم من خيبة أمل النجم البرتغالي بحسب وصف الموقع، في عدم تحقيقه للإنجازات المرجوة، مما قد يدفعه للتفكير في اعتزال اللعب أو الرحيل.