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لاعب برشلونة السابق يهاجم كانسيلو

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ياسر رشاد - القاهرة - هاجم دي بور، لاعب الإسباني السابق، مدافع النادي الكتالوني جواو كانسيلو، بعد المستوى السيء الذي ظهر عليه خلال مواجهة الكلاسيكو بالأمس أمام ، ضمن منافسات الليجا لهذا الموسم 2023/2024.

وأكد لاعب برشلونة السابق أن الأهداف التي تلقاها البارسا من ريال مدريد تعد بسبب التمركزات الخاطئة لكانسيلو، وذلك خلال مباراة الأمس التي أقيمت على ملعب "سنتياجو بيرنابيو".

وتحدث دي بور في تصريحات خلال تواجده "زيجو سبورت" الهولندية، حيث قال: "بالتأكيد، الاَن أعرف لماذا لا يحب بيب جوارديولا جواو كانسيلو".

وتابع: "كانسيلو يلعب كرة القدم الخاصة به هو فقط، ويظن أن الأمر يتعلق فقط بما تفعله والكرة معك، اللعنة يا رجل، أنت مدافع في الأساس".

الجدير بالذكر أن كانسيلو لاعبًا معارًا من مانشستر سيتي لبرشلونة حتى نهاية الموسم الجاري، ويرغب البارسا في شراء بطاقة اللاعب البرتغالي بالكامل أو تمديد إعارته حتى 2025.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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