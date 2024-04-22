نجم إسبوار الكونغولي: الأهلي أقرب المرشحين للتتويج ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة

ياسر رشاد - القاهرة - أبدى تيترا تشيباسو، لاعب فريق إسبوار الكونغولي، ارتياحه عقب تحقيق الفوز على جامعة ولڤز الزيمبابوي، ضمن مباريات تحديد المراكز من ‏١٣ إلى ١٦ ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة التي تقام في ضيافة النادي.



وقال اللاعب إن الفريق لم يقدم كل ما لديه خلال هذه المسابقة، مشيرا إلى أن اللاعبين تعاهدوا على الظهور بشكل أفضل في النسخ المقبلة من البطولة.

وأضاف أن البطولة قوية للغاية من الناحية الفنية، وتشهد تطورا كبيرا للفرق المشاركة، وأبرزت أكثر من موهبة جديدة، متوقعا أن ينجح فريق الأهلي في حسم اللقب والتتويج بالميدالية الذهبية.

وأشاد تشيباسو بتنظيم النادي الأهلي للبطولة، مؤكدا على أن هذه النسخة تعد الأفضل من حيث الجانب التنظيمي وحسن الاستقبال وتهيئة كل سبل الراحة للفرق واللاعبين.