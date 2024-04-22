تفاصيل إصابة دي يونج ومدة غيابه عن برشلونة

ياسر رشاد - القاهرة - كشف نادي برشلونة الاسباني تفاصيل ومدة غياب لاعبه الهولندي فرينكي دي يونج بعد إصابته أمام ريال مدريد في الكلاسيكو.

وكان دي يونج تعرض لإصابة قوية بعد تدخل عنيف من جانب فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد أجبرته على مغادرة أرضية الملعب.

وأجرى دي يونج فحوصات طبية اليوم الاثنين وأثبتت أن النجم الهولندي يعاني من التواء في الكاحل الأيمن، وسيغيب لنحو شهر الأمر الذي يعني انتهاء موسمه لاسيما وأن الدوري الاسباني سيبنتهي في نهاية شهر مايو المقبل.

وخسر برشلونة أمام غريمه التقليدي ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي شهدها ملعب "سنتياجو بيرنابيو" معقل الريال بالأمس الأحد.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 70 نقطة ويفصله عن الصدارة التي ينفرد بها ريال مدريد 11 نقطة.