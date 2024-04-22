لابورتا: القرارات التحكيمية الخاطئة تُسبب لنا الكثير من البلبلة

ياسر رشاد - القاهرة - علق خوان لابورتا، رئيس برشلونة الإسباني، على القرارات التحكيمية المثيرة للجدل خلال مواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، ضمن منافسات الليجا الإسبانية.

وكان حكم مواجهة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة قد قرر عدم احتساب كرة، يراها جماهير البارسا أنها هدفًا، بعد تخطي الكرة خط المرمى.

وتحدث لابورتا في تصريحات تلفزيونية، حيث قال رئيس برشلونة: "باعتباري رئيسًا لبرشلونة، أود أن أنقل الاستياء لأنه بعد يوم واحد من إحدى المباريات العالمية، فالاستخدام السيء لتقنية الفيديو هي التي تحدد جدول أعمالنا".

وتابع: "كما تعرفون، لم أدافع عن تقنية الفار، وذلك بسبب أنني عند تطبيقها فإنها تحرم كرة القدم من العفوية. لكن ما أؤيده، هو أننا بالنظر لاستخدامنا تلك التقنية، يجب أن نقلل من الأخطاء، حتى لا يتم اتخاذ قرارات غير عادلة".

وأكمل لابورتا تصريحاته: "لا أود أن أعكس انزعاج جماهير برشلونة بسبب الإدارة التحكيمية للمباراة فقط، ولكن التأكيد على أن قرارات التحكيم تتسبب لنا في العديد من البلبلة، ومعايير متناقضة تختلف باختلاف الأطراف والفرق".

وأضاف: "الاَن ننافس بقوة في مسابقة يتابعها الملايين حول العالم، لا يمكن أن يكون استخدام تقنية الفار مثيرًا للجدل، أكثر من كونه يمنع الجدل بين المتنافسين".