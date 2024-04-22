معتمد جمال مدربا لـ المقاولون العرب.. رسميا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح تعيين الكابتن معتمد جمال مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالذئاب على أن يتسلم مهمته بداية من اليوم.

كان المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب والمهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس الإدارة عقدا جلسة مع معتمد جمال تم فيها الاتفاق على كل التفاصيل مؤكدين ثقة مجلس الإدارة في قدرة معتمد جمال على تصحيح مسار الذئاب.

الجهاز الفني لفريق المقاولون:

ويضم الجهاز الفني بقيادة الكابتن معتمد جمال، طلعت محرم مدربا عاما ومديرا للتعاقدات وحسن الشامي مدربا وطارق سليمان مدربا لحراسة المرمى والدكتور أيمن زين طبيبا للفريق.

أشار محمد عادل فتحي أن معتمد جمال ليس غريبا على الفريق ويمتلك خبرات كبيرة ومجلس الإدارة يثق في قدرته على قيادة الفريق لتحقيق نتائج إيجابية.

ويعقد الكابتن معتمد جمال عدد من الاجتماعات مع الجهاز المعاون واللاعبين بحضور المهندس محمد عادل فتحي لمناقشة عدد من الملفات.