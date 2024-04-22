قناة الأهلي تعلن إذاعة بطولة إفريقيا " BAL" لكرة السلة

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت قناة الأهلي عن إذاعتها لبطولة إفريقيا لكرة السلة خلال الفترة المقبلة، والتي تستضيفها صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر بالقاهرة خلال الفترة من 19 وحتى السابع والعشرون من شهر إبريل الجاري.

ويخوض الأهلي في مجموعة النيل ببطولة إفريقيا لكرة السلة، برفقة كل من: أهلي بنغازي الليبي وأويلرز الأوغندي وبانجي سبور من إفريقيا الوسطي.

ومن المقرر أن يواجه سلة الأهلي اليوم الإثنين نظيره بانجي سبور، بطل جمهورية إفريقيا الوسطى، في الجولة الثالثة لمنافسات بطولة إفريقيا BAL.

وأعلنت قناة النادي الأهلي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن نقل مباريات بطولة إفريقيا، حيث جاء بها: "حصريا على شاشة قناة الأهلي بطولة أفريقيا لكرة السلة".

قناة الأهلي تعلن إذاعة بطولة إفريقيا لكرة السلة بشكل حصري

الجدير بالذكر أن الأهلي لعب مباراتين في بطولة إفريقيا لكرة السلة، فقد فاز على فريق أويلرز الأوغندي بنتيجة 99-76، في الجولة الأولي، ثم حقق الفوز في المباراة الثانية أمام فريق أهلي بنغازي بنتيجة 98-86.