نجم الفتح المغربي: الأهلي يملك لاعبين مميزين.. وهو الأقرب لحسم بطولة أفريقيا للطائرة

ياسر رشاد - القاهرة - قال رشيد بو سلهام، لاعب الفتح المغربي، إن الفريق نجح في تحقيق فوز سهل على جرين تيم الكونغولي، على تحديد المراكز من 9 إلى 12 ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة، على الرغم من الصعوبات التي تواجهه، نظرًا للغيابات والإصابات، وذلك بسبب الإجهاد والمباريات المتتالية بالبطولة.

وأشار بو سلهام إلى أن مباراة اليوم ليست الأولى مع جرين تيم، ولكن سبق للفريقين المواجهة في الجولة الثانية بدور المجموعات، وهو ما ساعد اللاعبين على فرض السيطرة على المباراة منذ الشوط الأول، وتنفيذ الأدوار الخططية المطلوبة من الجهاز الفني بشكل جيد.

وأكد أن فريقه يشارك في هذه النسخة بعد غياب طويل عن المنافسات الإفريقية، وسيسعى لتحقيق مركز أفضل في النسخة المقبلة من البطولة.

وأثنى اللاعب على فريق الأهلي، الذي رشحه للتتويج باللقب، لما يملكه من لاعبين مميزين مثل أحمد صلاح وعبد الله عبد السلام، كما يضم بين صفوفه أفضل اللاعبين في كل مركز وأصحاب خبرات كبيرة على مستوى المنافسة والاحتكاك القاري.